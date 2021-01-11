В Латвии в воскресенье — 331 новый случай Covid-19, умерли 15 человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В воскресенье, 10 января, в Латвии выявлен 331 новый случай Covid-19, скончались 15 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Из скончавшихся в воскресенье один пациент возрастной группе от 40 до 45 лет, один — от 55 до 60 лет, пять — от 70 до 80 лет, четыре — от 80 до 85 лет, два — от 90 до 95 лет.

За последние сутки в Латвии сделано 4179 тестов на Covid-19. Доля позитивных тестов составила 7,9%.

По данным Национальной службы здоровья, в воскресенье было госпитализировано 109 больных с Covid-19, двое из них был переведен из другого отделения. Число пациентов в тяжелом состоянии — 73 человека.

Всего в латвийских больницах находятся 1200 пациентов с Covid-19. У 1127 человек болезнь протекает в среднетяжелой форме.

За прошедшие сутки из стационара были выписаны 29 пациента. Всего на данный момент из латвийских больниц было выписано 4294 человека, лечившихся от Covid-19.

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