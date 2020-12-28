В Латвии в воскресенье - 508 новых случаев Covid-19, умерли 19 человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В воскресенье, 27 декабря, в Латвии выявлено 508 новых случаев Covid-19, скончались 19 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Из скончавшихся в воскресенье один принадлежал к возрастной группе 50-55 лет, три человека - к группе 60-70 лет, три человека - к группе 70-80 лет, семь человек - к группе 80-90 лет, пять человек - к группе 90-95 лет.

До сих пор в Латвии умерли 578 человек с подтвержденным Covid-19.

За последние сутки в Латвии сделано 4437 тестов на Covid-19. Доля позитивных тестов составила 11,5%.

По данным Национальной службы здоровья, в воскресенье было госпитализировано 78 больных с Covid-19, один из них был переведен из другого отделения. Число пациентов в тяжелом состоянии выросло до 61 человека.

Всего в латвийских больницах находятся 1048 пациентов с Covid-19. У 987 человек болезнь протекает в среднетяжелой форме.

За прошедшие сутки из стационара были выписаны 19 пациента. Всего на данный момент из латвийских больниц было выписано 3093 человека, лечившихся от Covid-19.

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