В Латвии вакцинацию против Covid-19 прошли более 600 тысяч человек

Согласно последним данным, собранным Национальной службой здравоохранения (NSS), вакцинацию против Covid-19 прошли 607 564 жителя Латвии.

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На сегодняшний день первую дозу вакцины получили 695 298 человек.

В пятницу, 9 июля, 4053 человека получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 4679 человек получили вторую дозу.

Считается, что курс вакцинации полностью прошли те люди, которые получили обе дозы вакцины производства AstraZeneca, Pfizer/BioNTech или Moderna, а также те, кто получил одну дозу вакцины производства Johnson & Johnson.