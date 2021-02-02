В Латвии вакцины против Covid-19 израсходованы, надежды возлагают на AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Полученные на днях 2400 доз вакцины Moderna обеспечат вторую прививку тем, у кого уже сделана первая, но они не помогут ускорить темп вакцинации. В Латвии ждут вакцину AstraZeneca — она прибудет лишь на следующей неделе. Но зато есть и хорошая новость: ее будет впятеро больше, чем в последнем грузе Moderna, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение. В настоящее время запасы вакцин в Латвии подошли к концу.

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Все дозы Pfizer, в общей сложности 30 тысяч, либо уже использованы, либо зарезервированы для тех, кому полагается вторая прививка. Точно так же израсходованы ранее доставленные дозы вакцины Moderna, а из тех 2400, что прибыли 31 января, будут обеспечены вторые прививки людям, чья вакцинация началась ранее. Чтобы процесс вакцинации набрал обороты, этого недостаточно.

"Из этого объема половина будет сохранена для ревакцинации (т. е. вторых прививок), а другая половина отправится в регионы, где таким образом расширится круг получателей прививок", — пояснил представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

На прошлой неделе полностью (двумя прививками) иммунизовано от Covid-19 в Латвии было 5352 человека. Таков теперешний темп вакцинации в неделю. Ранее пиковым значением были 8950 привитых в неделю.

В общей сложности по состоянию на 1 февраля обеими прививками было вакцинировано свыше 6400 человек, а хотя бы первую прививку получило свыше 17 тысяч.

BioNTech и Pfizer уже пообещали увеличить с 15 февраля поставки вакцины от Covid-19 в Евросоюз. Предприятия обещают доставить в первом квартале года все обещанные вакцины и еще 75 миллионов дополнительных во втором квартале.

Сообщения об этом появились перед конференцией, которую канцлер Германии Ангела Меркель решила провести с производителями вакцин. ЕС, скорость вакцинации в котором серьезно отстает от Израиля, Великобритании и США, пытается добиться, чтобы производители соблюдали условия договора о сроках поставок.

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