В Латвии во вторник - 674 новых случая Covid-19, умерли семь пациентов
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

Во вторник, 21 сентября, в Латвии выявлено 674 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти семи пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (два человека), 80-89 лет (три человека), 90-99 лет (один человек).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос 332,8 до 344,1 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 545 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 129 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 27 216 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,5%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 151 917 человек, 2665 заразившихся коронавирусом скончались.

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