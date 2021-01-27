В Латвии во вторник выявлены 1103 новых случаев Covid-19
Foto: Pixabay

За прошедшие сутки были выявлены 1103 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболевания (ЦПКЗ). Скончались 12 человек.

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Один умерший был в возрастной группе 55 - 60 лет, четверо - в группе от 60 до 70 лет, ещё четверо в возрасте от 70 до 80 лет, двое в возрасте от 80 до 90 лет, один скончавшийся был в возрасте от 90 до 95 лет.

Всего за сутки проведены 12 197 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9%.

С начала эпидемии заразились 63 027 человек.

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