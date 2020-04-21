В Латвии водители больше не смогут отказаться от требования "дунуть" в алкометр

Во вторник, 21 апреля, Кабинет министров принял поправки к нормативным актам, отменяющие право водителя отказаться во время дорожной проверки от сдачи показаний для алкотестера.

Если ранее сидящий за рулем машины шофер мог заявить, что не согласен проходить проверку на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе и требует, чтобы его доставили в ближайшее медучреждение для проведения анализов, то сейчас такой поступок будет рассматриваться как административное нарушение.

МВД Латвии поясняет, что на данный момент портативные алкометры находятся на таком уровне, что способны точно измерить концентрацию алкоголя. Помимо этого, в условиях чрезвычайной ситуации, когда медицинские учреждения и без того испытывают значительную нагрузку, отказ от необходимости везти водителя на сдачу анализов окажет положительное влияние на уровень занятости медиков.