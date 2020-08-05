В Латвии восемь новых случаев Covid-19, большинство из них приезжие
Foto: LETA

За прошедшие сутки выявлены восемь новых случаев ковида, всего были проверены 2212 человека, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, пять заболевших приехали из-за границы - из Великобритании, Беларуси, Сербии и Нидерландов. Путь заражения ещё трех человек устанавливают эпидемиологи.

В больницы во вторник не поступали новые пациенты с коронавирусом. Всего в стационарах лечатся шесть человек, выписан 191 человек.

С начала эпидемии в Латвии проверены 206 080 человек, из них 1257 оказались больны ковидом. 1070 человек выздоровели, 32 человека умерли.

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