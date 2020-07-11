В Латвии восемь новых случаев Covid-19. Большинство связано с компаниями, посещавшими рестораны
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии были зафиксированы восемь новых случаев заболевания Covid-19. Проверены 1870 человек, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, один больной вернулся из-за границы. Шесть новых случаев связаны с ранее открытыми очагами заболеваемости, где компании людей посещали места развлечений. Путь заражения одного заболевшего выясняется.

Общее число больных достигло 1173, из них 1019 выздоровели, а 30 умерли.

Вчера не было новых госпитализированных пациентов. В стационарах сейчас находятся три больных коронавирусом, один из них в тяжелом состоянии.

Как уже сообщалось, на этой неделе в Латвии произошел скачок заболеваемости коронавирусом. Многие случаи были связаны с людьми, прибывшими из-за границы, а также с посещением ресторанов и кафе. В связи с этим Министерство здравоохранения ограничило время работы заведений общественного питания, а полиция заявила, что усилит контроль за теми, кто обязан соблюдать самоизоляцию.

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