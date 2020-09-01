В Латвии восемь новых случаев ковида, 10 человек выздоровели

За прошедшие сутки в Латвии проведен 2101 тест на Covid-19, выявлено восемь новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Согласно данным ЦПКЗ, четверо инфицированных вернулись из-за границы - из России, Греции, Украины и Белоруссии. Еще три человека являются контактными лицами ранее заболевших, а путь заражения еще одного человека выясняется.

За прошедшие сутки выздоровели 10 человек, в целом количество выздоровевших составляет 1173 человека.

С начала пандемии в Латвии проведено 253 818 тестов на ковид, выявлены 1404 инфицированных. 34 человека скончались.

За прошедшие сутки не был госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся пять пациентов, инфицированных вирусом, у четверых заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.