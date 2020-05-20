В Латвии восстановлен доступ к большинству медицинских услуг

С 20 мая в Латвии восстановлен доступ почти ко всем амбулаторным медицинским услугам, сообщила порталу Delfi представитель Национальной службы здоровья Синтия Гулбе.

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По ее словам, по-прежнему пока ограничены плановые операции при общей анестезии, которые проводятся в стационарах, в том числе дневных.

Одновременно все медицинские учреждения обязаны соблюдать строгие эпидемиологические требования, пациентов принимают только по предварительной записи.

Заметим, что перед плановой операцией или инвазивной манипуляцией лечащий врач должен отправить пациента на тест на Covid-19, а сама процедура или операция разрешается при отрицательном тесте.