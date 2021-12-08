В Латвии, возможно, обнаружены еще три случая заражения "омикроном"

До среды Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию из лаборатории о пяти образцах, в которых констатированы мутации, соответствующее подвиду коронавируса "омикрон". Таким образом число возможных случаев заражения "омикроном" возросло с 2 до 5.

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Окончательное решение о том, заразились ли пять человек именно "омикроном", должна вынести Национальная микробиологическая справочная лаборатория — после того, как образцы будут секвенированы.

Во всех зафиксированных случаях Центр профилактики и контроля заболеваний уже организовал необходимые противоэпидемические меры, включая выявление контактов заболевших и рекомендацию строго соблюдать домашний карантин.

Все пять человек вернулись из-за границы — двое из Швеции, как уже сообщалось в понедельник, двое из Норвегии и один из Великобритании. Все лица проверены в аэропорту. Один инфицированный относится к возрастной группе 20–29 лет, трое — к возрастной группе 30–39 лет и один — к возрастной группе 40–49 лет. Во всех случаях заболевшие были полностью вакцинированы.

Центр профилактики и контроля заболеваний призывает жителей, которые возвращаются в Латвию из-за границы, проходить оплачиваемый государством тест в аэропорту, тем самым обезопасив себя и других людей.

Центр профилактики и контроля заболеваний уведомил государства-члены Европейского Союза, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний и Всемирную организацию здравоохранения обо всех обнаруженных случаях.