В Латвии возник временный дефицит газа в баллонах

В Латвии резко возрос спрос на баллоны с газом, что привело к его временному дефициту на заправках и в Latvijas Propāna gāze. Очередь на получение новых газовых баллонов превышает один месяц: запись идет уже на конец апреля, сообщает rus.LSM.

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Программа 4. studija Латвийского телевидения получила сообщение от зрительницы Линды, которая говорит — на фоне роста цен на газ умалчивается, что пропана вообще нет. Баллон она заказала 15 марта, а удалось записаться на его замену только после 20 апреля.

Две недели назад у Линды закончился газовый баллон, который она попыталась заменить. "На ближайшей заправке не вышло. Позвонили в Latvijas Propāna gāze заказать, оказалось, очередь. Раньше 20 апреля записи нет", — рассказала женщина. Небольшие запасы газа у нее остались. Но они на исходе.

"Поскольку заполнить нельзя, я начала экономить. Духовкой больше не пользуюсь. Ждать можно, но поиски не прекращаем. И когда заметили, что на заправке появился пропан, сами поехали менять. Но прошлом полторы недели", — рассказала Линда.

"Никто не ожидал, что война в Украине вызовет такой спрос на баллоны с газом. У нас всегда есть запасы баллонов, но сейчас потребление выросло вдвое — мы такого спроса не предвидели", — признал представитель Latvijas Propāna gaze Алексей Маргевич.

Он отметил, что предприятие активно работает, чтобы улучшить ситуацию. "Думаю, через какое-то время, месяца через два, ситуация нормализуется, и баллоны будут доступны, как и раньше. Ну, не будет такого, что в Латвии баллоны вовсе будут недоступны.Будут! Просто никто не думал, что потребители будут скупать их так же, как соль или гречку", — добавил Маргевич.

У предприятия есть запасы баллонов, но может случиться так, что замену баллона теперь придется ждать в очереди. "Наш оборотный фонд достаточно большой, около 300 тысяч газовых баллонов у нас всегда есть. Сейчас ситуация постоянно меняется, в зависимости от района", — сообщил представитель Latvijas Propāna gaze.

Алексей Маргевич не смог ответить, почему зрительница Линды ждала замену баллона дольше месяца: "Может, это единичный случай. Нет такого, что мы всем так долго поставляем. В первую очередь обеспечиваем тех, с кем у нас заключен договор. Тем, кто приходит на смену баллона, не имея договора, бывает, приходится какое-то время ждать. Но ситуация улучшается очень быстро".

На предприятии пояснили, что у них разные поставщики. "У нас есть поставщик Orlen. Это в Литве, Мажейкяйский завод. Есть какие-то поставки из России. Сейчас мы наращиваем поставки именно из Мажейкяя", — сказал Маргевич. Он отметил, что предприятие готово возить газ морем из Норвегии, но тут вопрос в цене.

Представитель Министерства экономики Нормунд Фрейбергс пояснил, что есть нормативы, которые регулируют эту отрасль. "Есть нехватка или нет, это все зависит от коммерсанта. Есть определенные требования, но в вопросе краткосрочной нехватки баллонов в каком-то регионе многое зависит от коммерсантов", — сказал он.

Представитель Центра защиты прав потребителей Гренада София Демакина рассказала, что станциями заправки газовых баллонов владеют десять коммерсантов: "Именно коммерсанты заправляют баллоны. Затем поставляют их торговцам, например, в маленькие магазинчики в регионах. По нашим данным, коммерсантов, которые торгуют этими баллонами, не много".

А вот пунктов обмена баллонами в Латвии много. И это означает, что кратковременная нехватка в конкретных регионах может возникать, но сценарий, что Латвия останется вовсе без баллонов с пропаном, маловероятна.