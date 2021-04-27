В Латвии впервые констатирован бразильский штамм коронавируса
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Секвенирование показало, что один из болеющих коронавирусом латвийцев болеет его бразильской разновидностью. Это первый такой случай в Латвии, рассказал на заседании правительства эпидемиолог Юрий Перевощиков.

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Заболевший — дальнобойщик, он заболел в конце марта и был госпитализирован. Скорее всего, вирус он "поймал" в Италии.

Других случаев заболевания этим штаммом в Латвии пока не обнаружено.

Количество заболевших южноафриканской разновидностью коронавируса увеличилось до 11, а процент инфицированных британским штаммом вырос до 70%.

Перевощиков также сообщил, что в середине марта были констатированы два случая заражения южноафриканским штаммом SARS-CoV-2, однако они не связаны ни с одним из известных источников заражения.

Руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин сообщил, что в одном случае, в образце из Ливаны, обнаружен южноафриканский штамм вируса с опасной мутацией.

Индийский штамм вируса в Латвии пока не обнаружен.

На прошлой неделе по рабочим дням в среднем проводилось 17 770 тестов на Covid-19, а по выходным — в среднем 4450 тестов. Никишин подчеркнул, что в Латвии проводится примерно в два раза больше тестов, чем в Эстонии, и чуть больше, чем в Литве.

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