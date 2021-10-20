В Латвии впервые проведена успешная операция по замене аорты

В Латвии впервые проведена операция по полной замене аорты, которая позволит 22-летнему пациенту с врожденной болезнью — синдромом Марфана — вести нормальную жизнь. Об этом сообщается на странице Рижской клинической университетской больницы им. Паула Страдиня в Facebook.

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Операция по протезированию аорты была проведена сосудистыми хирургами и кардиохирургами. Процесс длился более восьми часов, в ходе операции пациенту было обеспечено искусственное кровообращение. Сейчас молодой человек постепенно выздоравливает, его состояние на данный момент удовлетворительное.

До сих пор из-за отсутствия опыта пациентов с синдромом Марфана отправляли за границу на операцию. Крупнейший и ведущий центр по проведению таких операций находится в Маастрихтском университете, в Нидерландах. Однако благодаря совместной работе ведущих специалистов Латвии и Нидерландов, пациенту удалось получить необходимое лечение на родине.

Профессор Дайнис Криевиньш пояснил, что синдром Марфана — это наследственное заболевание соединительных тканей, которое часто поражает аорту и основные кровеносные сосуды, скелет и другие органы. Из-за расширения и аневризмов аорта может разорваться, а пациент — умереть. Синдромом Марфана болели бывший президент США Авраам Линкольн, римский император Юлий Цезарь и, возможно, Усама бин Ладен.

"У пациентов с синдромом Марфана высокий рост, длинные руки, ноги, пальцы и ступни. Учитывая европейскую статистику, в Латвии может проживать примерно 100-200 человек с этим заболеванием. Однако не всегда вовремя этот синдром диагностируется, на данный момент в поле зрения медиков попало лишь несколько пациентов", — добавил профессор.

Во время операции местным врачам помогали ведущий сосудистый хирург Маастрихтского университета Майкл Якоб со своим коллегой анестезиологом Вольфгангом Буре. Больницу им. Страдиня представляли сосудистые хирурги Каспарс Кисис и Робертс Румба, кардиохирурги Кристианс Мейдропс и Интс Путниньш, кардио-анастезиологи Эва Стрике и Ингуна Крустиня, перфузиолог Бирута Мозуле, а также медсестры под руководством профессора Дайниса Криевиньша.