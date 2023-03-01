В Латвии впервые за три года зарегистрирован случай дифтерии

После трехлетнего затишья в Латвии вновь зарегистрирован случай дифтерии. Об этом агентству LETA сообщил Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC).

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На прошлой неделе SPKC получил информацию о подтвержденном случае дифтерии и начал эпидемиологическое расследование.

В период с 2009 по 2019 год в Латвии зарегистрировано 119 случаев дифтерии, девять из них, или 7,6%, закончились смертью пациентов.

Как подчеркивает SPKC, вакцинация играет решающую роль в профилактике дифтерии, однако после 2020 года вакцинация против дифтерии снизилась.

Данные за 2021 год свидетельствуют, что охват вакцинацией от дифтерии и столбняка стал выше только среди детей в возрасте двух месяцев — 95,9% (первая вакцинация) и у детей в возрасте от 12 до 15 месяцев — 97,3%, но по мере увеличения возраста охват снижается.

Согласно данным за 2021 год, охват вакцинацией против дифтерии и столбняка был высоким только среди младенцев в возрасте двух месяцев — 95,9% (первая прививка) и детей в возрасте 12-15 месяцев — 97,3%, но охват снижается по мере увеличения возраста людей. Среди младенцев в возрасте от 6 до 11 месяцев он составил 94,4%, детей в возрасте 7 лет — 89,3% (89,5% в 2022 году), среди подростков в возрасте 14 лет — 68,3% (81,8% в 2022 году), среди взрослых — 52,8% (51,7% в 2022 году).

Недостаточный охват вакцинацией создает риск вспышки дифтерии и ее распространения, подчеркивает SPKC.

Вакцинация от дифтерии оплачивается государством. Количество вырабатываемых в результате вакцинации антител со временем уменьшается, поэтому необходимо регулярно делать повторные прививки.

Детей в Латвии прививают от дифтерии в возрасте двух, четырех, шести и 12-15 месяцев, а затем в 7 и 14 лет. Взрослым необходимо делать ревакцинацию каждые десять лет. Люди, переболевшие дифтерией, также должны регулярно ревакцинироваться.

SPKC напоминает, что ни одна вакцинация не может обеспечить 100% защиту от заболевания.

Как проявляется дифтерия?

Бывает, что привитые люди тоже заболевают дифтерией, но болезнь протекает в легкой форме, с симптомами, похожими на ангину — покраснением и болью в горле. Такие пациенты выздоравливают через несколько дней и не страдают от осложнений, вызванных дифтерийным токсином.

Источником дифтерийной инфекции может быть больной дифтерией человек или здоровый человек, который не болен, но является носителем дифтерийной бактерии.

Наиболее распространенный путь попадания дифтерийной палочки в организм человека — через миндалины, глотку и слизистую оболочку носа. Дифтерией можно инфицироваться, вдыхая воздух, содержащий микроскопические капельки бактерий, поэтому заразиться от больного человека можно на рабочем месте, в магазине, общественном транспорте, кафе, клубе, кинотеатре и других общественных местах.

Инкубационный период заболевания составляет от двух до пяти дней, в некоторых случаях — до 10 дней. В начале заболевания может наблюдаться незначительное повышение температуры тела, недомогание и потливость, затем эти симптомы постепенно нарастают, появляются характерные признаки дифтерии, такие как общая слабость, лихорадка, боль в горле, покраснение, отек, затрудненное глотание.

Если у человека появляется любой из признаков дифтерии, его следует немедленно госпитализировать, изолировать и назначить специфическое лечение, подчеркивает SPKC.