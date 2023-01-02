В Латвии впервые замечены ошейниковая чернеть, американская синьга и ястребиный орел

В 2022 году орнитологи заметили на территории Латвии три новых вида птиц. Об этом в своем блоге сообщает известный исследователь птиц Каспарс Фунтс.

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В 2022 году впервые в Латвии был зафиксирован ястребиный орел. Птица с французским датчиком GPS появилась на территории Латвии 1 апреля.

В середине апреля на прудах Сатиню в Салдусском крае орнитологи впервые заметили ошейниковую чернеть — североамериканский вид из семейства утиных.

Кроме того, в середине мая в Энгуре наблюдатели за птицами смогли зафиксировать американскую синьгу — вид птиц из семейства утиных.

На сегодняшний день в Латвии всего констатировано 377 видов птиц.