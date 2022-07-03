В Латвии все больше желающих получить гражданство — мотивирует работа за границей и война в Украине

Темпы натурализации в Латвии в этому году существенно выросли. Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) причины неизвестны — при заполнении документов на получение гражданства этого не спрашивают. Но на передаче LR4 представители управления признали — гражданство Латвии получают в том числе и для того, чтобы было проще уехать на заработки за границу. Об этом пишет LSM.lv.

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За весь 2021 год в PMLP поступило 562 заявки на получение латвийского гражданства — а в этом году только за первые четыре месяца поступило уже 402 заявки, рассказала представительница PMLP Мадара Пуке. Если говорить не о претендентах, а о реальных гражданах, с прошлого года в Латвии появилось 419 новых граждан.

По сути, чуть больше половины жителей, которые решили пройти натурализацию, успешно сдали все экзамены и прошли проверки, чтобы получить гражданство путем натурализации. Многих пройти натурализацию побудили события в Украине.

"Интерес к латвийскому гражданству заметно вырос после российского нападения на Украину. Люди звонят, пишут электронные письма, активно интересуются, как получить латвийское гражданство, насколько это сложно и какие нужны документы", — рассказывает Пуке.

Для кого-то поводом для натурализации становится желание работать в госструктурах Латвии. Алина рассказала LR4, что училась в полицейском колледже, а затем уже на специальность в оперативной службе — без гражданства это невозможно. Другой теперь уже гражданин Латвии, Эдуард, прошел натурализацию, перед тем как жениться на девушке из другой страны — чтобы не было сложностей с переездом. Оба героя признают, что экзамен несложный, главное — подготовиться и хотеть сдать.

На гражданство Латвии могут претендовать не только постоянные жители Латвии, но и живущие здесь более пяти лет граждане других стран, у которых есть вид на жительство. Им также нужно будет сдать необходимые проверки и экзамены — историю, латышский язык и знание Сатверсме.

Однако, существует не так много стран, с которыми возможно двойное гражданство — в основном это страны Евросоюза. Во многих случаях претендентам потребуется отказываться от первого гражданства.

Пройти натурализацию можно уже с 15 лет. В PMLP отмечают, что экзамен на гражданство сдают люди всех возрастов, даже в преклонном возрасте. "В отличие от молодежи, люди постарше готовятся к экзамену более тщательно — молодые люди часто забывают освежать свои знания по истории и культуре Латвии", — говорят в управлении.

Экзамен состоит из устной и письменной частей. Если экзамен не удается сдать с первого раза, через три месяца можно пробовать снова. Инструкция для претендентов доступна на сайте PMLP.