В Латвии все чаще выращивают арбузы и дыни. В этом году урожай подпортили дожди

Выращивание дынь и арбузов в Латвии остается нетрадиционным занятием, но число производителей растет. Высок и спрос на местную продукцию, пишет портал LSM.lv. Правда, в одном из хозяйств Марупского края, где уже давно выращиваются дыни и арбузы, урожай в этом году немного испортили дожди.

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Как рассказал фермер Андрей Кондратюк, весенние морозы и августовский град дыням не повредили, но в августе часть дынь на поле сгнила. Он предполагает, что будет собрано лишь 20% от запланированного объема.

"В принципе, если мы обычно возим дыни на рынок в течение месяца, а в прошлом году и на базу возили, то в этом году на рынок возим всего две недели, а для базы вообще не осталось", — говорит Кондратюк.

Когда дыни созревали, начались дожди, и рост остановился. Потом было солнечно, дыни дозрели, но снова пошли дожди, и все — полезли осы, кожура растрескалась, в дынях накапливается вода.

Ферма второй раз за восемь лет сталкивается с потерями урожая. Урожайность арбузов тоже ниже ожидаемой — около 50%, но, в отличие от дынь, арбузы в поле не гниют. "Есть ранние сорта, которые гниют в поле, потому что у них очень тонкая кожура, а остальные растут очень хорошо", — говорит фермер.

Большая часть того, что выращивается на ферме, покупается на месте, но и на рынке спрос на местные дыни и арбузы тоже высок.

Выращивание дынь и арбузов в Латвии по-прежнему является нишевым занятием, но экзотическим назвать его уже нельзя, поскольку производителей становится все больше, отмечает Кондратюк: "Нас в Латвии уже много, и не только мелких производителей, но и тех, кто выращивает для торговли. Нужно развиваться еще больше, чтобы наполнять рынок выращенной в Латвии продукцией. Должно быть так же, как с местными огурцами и помидорами — на рынке их полно, и можно выбирать. Но надо учитывать и наши погодные условия — если регулярно следить, ставить тоннели, класть пленку, то результат будет".