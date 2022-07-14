В Латвии вскоре появится новый вид детского сада
Foto: LETA

В четверг, 14 июля, правительство утвердило требования к поставщикам нового вида услуг по присмотру за детьми — лесным детским садам, где большую часть времени дети будут проводить за пределами помещений на свежем воздухе. Такой формат могут предлагать учреждения дошкольного образования и иные поставщики услуг по присмотру за детьми.

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Согласно концепции лесного детского сада, дети смогут проводить время в здоровой среде, на природе, вести более активный образ жизни и получить как физическую, так и умственную закалку.

Иными словами, ребенок в таком саду большую часть дня будет находиться на свежем воздухе, где также будут проходить занятия.

Заметим, что слово лесной в названии не означает, что организовывать такие сады можно исключительно в лесных массивах, подойдет любое другое открытое пространство. Но при выборе места надо учитывать несколько условий — такое место не должно представлять опасности для здоровья детей и уберегут их от неблагоприятных химических (таких как загрязнение воздуха) и физических факторов окружающей среды (таких как шум, электромагнитные поля, вибрация). Дошкольные учреждения должны находиться в местах, пригодных для детей. На территории должна быть организована игровая и спортивная зона, а также хозяйственный участок.

Поставщик услуг должен будет предоставить подходящие помещения (спальню, обеденный блок, помещение для укрытия в неподходящих погодных условиях, санузел, где можно помыть руки проточной, теплой водой, место для согревания в холодную погоду и т.д.), а также надо разработать план действий на случай неблагоприятных погодных условиях, защиты детей от длительного воздействия солнца, по защите от комаров и других насекомых во время сна, а также для защиты от клещевых инфекций.

Кроме того, определяются требования пожарной безопасности и требования к содержанию детсадовских животных.

Подобные услуги детских садов на открытом воздухе предоставляются и в других странах ЕС, таких как Литва, Чехия и Германия.

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