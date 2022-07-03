В Латвии вступил в силу новый порядок регистрации домашних животных

Правительство утвердило порядок регистрации домашних животных, подготовленный Министерством земледелия, установив единую плату для всех практикующих ветеринарных врачей за оказываемую услугу по регистрации домашнего (домашнего) животного в регистре животных Центра сельскохозяйственных данных (LDC) — она составит 5.50 евро. Поправки вступили в силу с 1 июля 2022 года.

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Новый порядок предусматривает, что чипирование домашнего животного, выдача паспорта и первая регистрация животного в базе данных будут "единым пакетом", осуществляемым только ветеринарным врачом.

Владелец животного может оплатить регистрацию домашнего (комнатного) животного в базе данных только в учреждении, оказывающем ветеринарные услуги (или у практикующего ветеринара)

• за регистрацию домашнего (комнатного) животного в базе данных согласно прейскурантом LDC необходимо заплатить 7 евро;

• за оказанную практикующим ветврачом услугу по регистрации домашнего (комнатного) животного — 5,50 евро.

Для регистрации домашнего (комнатного) животного в базе данных и сбора за него оплаты ветклиника или практикующий ветеринар должны заключить договор с LDC на оказание такой услуги, а LDC, в свою очередь, будет размещать и вести список ветеринарных практик на своем веб-сайте.

Если произошли изменения или необходимо внести уточнения в базу данных об уже зарегистрированном домашнем (комнатном) животном, например, изменение места содержания животного, информацию о пропаже или нахождении животного, то владелец животного должен внести изменения в базу данных самостоятельно в течение 72 часов после события, зайдя на портал www.latvija.lv или обратившись в LDC, к практикующему ветеринарному врачу, в самоуправление или в единую службу обслуживания клиентов муниципалитета.

При смене владельца животного также необходимо внести изменения в базу данных, это можно сделать лично у практикующего ветеринарного врача, в муниципалитете, в едином государственном или муниципальном центре обслуживания клиентов, а также на портале www.latvija.lv.

Кроме того, можно отправить заполненное обеими сторонами заявление с электронной подписью в LDC или в ветклинику, а также практикующему ветврачу, которые имеют право регистрировать домашних животных.