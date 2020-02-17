В Латвии введут индекс безопасности дорожного движения в самоуправлениях: каждый год будут подводить итоги

Министерство сообщения планирует ввести индекс безопасности дорожного движения в самоуправлениях и каждый год публиковать список самых безопасных и небезопасных для дорожного движения самоуправлений, сообщили в министерстве.

Чтобы мотивировать самоуправления больше внимания уделять повышению безопасности дорожного движения на своих административных территориях, министерство планирует разработать индекс безопасности дорожного движения. Это предложение сегодня было поддержано также Советом по безопасности дорожного движения.

Министерство приступит к разработке методологии расчета индекса в ближайшее время. При расчете индекса будут учитываться данные о количестве ДТП на дорогах, численности населения и количестве автомобилей, а также другие показатели.

По словам парламентского секретаря Минсообщения Яниса Бутанса, цель инициативы — побудить самоуправления активнее заботиться о создании безопасных пешеходных переходов, отдельных велодорожек и другой инфраструктуры для наиболее уязвимых участников дорожного движения.

Такие меры необходимы, так как на данный момент Латвия является одной из европейских стран, где происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Европе. В 2018 году Латвия заняла четвертое место с 77 погибшими в ДТП на миллион жителей, при этом около 69% аварий с пострадавшими происходят именно в населенных пунктах.