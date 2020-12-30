В Латвии вводится комендантский час, чрезвычайная ситуация продлена до февраля

Кабинет министров постановил уже с вечера 30 декабря ввести в Латвии комендантский час, который будет действовать в новогодние праздничные дни и 8-10 января.

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Начиная с 30 декабря до 4 января, а также 8-10 января с 22:00 до 5:00 все жители страны должны находиться по месту своего жительства.

Как сообщили в Государственной канцелярии, в это время покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Ограничения на передвижение в установленные часы ночью не будут распространяться на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не будет распространяться в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи домашним питомцам или посещения круглосуточной аптеки.

В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.

Время работы автозаправочных станций, аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.

Ограничения не будут распространяться на общественный транспорт, но такси можно использовать только для того, чтобы добраться на работу, в лечебное учреждение, ветеринарную клинику и вернуться домой.

Контролировать соблюдение ограничений будет Государственная полиция. За нарушение ограничений во время действия чрезвычайного положения предусмотрены штрафы.

Чрезвычайная ситуация продлена до начала февраля



В среду Кабинет министров также принял решение о продлении чрезвычайной ситуации до 7 февраля. Во время ЧС будут запрещены любые собрания, очные мероприятия, в том числе шествия, пикеты и праздничные салюты.

В Латвии для ограничения распространения Covid-19 с 9 ноября до 11 января была объявлена чрезвычайная ситуация и введен ряд ограничений.

Во время ЧС люди должны соблюдать дистанцию и носить маски в помещениях, в том числе в общественном транспорте, за исключением дома. Маски следует носить и на работе.

Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% вместимости транспортного средства.

Все культурные объекты, выставки, ярмарки, в том числе рождественские, закрыты. Запрещены все косметические услуги.

По возможности все люди должны работать удаленно, за исключением тех, кому этого не позволяет специфика работы (продавцы, водители, грузчики, полицейские, пожарные, охранники, дикторы и операторы радио- и телепрограмм, медицинские работники).