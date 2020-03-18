В Латвии вводят отдельный телефон 8303 для записи на анализы по Covid-19

Чтобы разгрузить диспетчеров, работающих на телефонной линии по номеру 113, власти Латвии приняли решение запустить отдельный номер 8303, на который нужно будет звонить всем желающим записаться на проведение анализа на наличие коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщили на пресс-конференции представители отрасли здравоохранения.

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Телефонная линия по номеру 8303 будет работать ежедневно с 8:00 до 18:00. Все звонки будут записываться и регистрироваться, по итогам разговора человека будут направлять на анализы.

Минздрав Латвии призывает понять, что изначально номер 113 предназначен для вызова медиков в неотложных ситуациях любого рода, однако в последние дни служба перегружена из-за звонков по теме вируса Covid-19.