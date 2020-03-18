В Латвии вводят отдельный телефон 8303 для записи на анализы по Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Чтобы разгрузить диспетчеров, работающих на телефонной линии по номеру 113, власти Латвии приняли решение запустить отдельный номер 8303, на который нужно будет звонить всем желающим записаться на проведение анализа на наличие коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщили на пресс-конференции представители отрасли здравоохранения.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

Телефонная линия по номеру 8303 будет работать ежедневно с 8:00 до 18:00. Все звонки будут записываться и регистрироваться, по итогам разговора человека будут направлять на анализы.

Минздрав Латвии призывает понять, что изначально номер 113 предназначен для вызова медиков в неотложных ситуациях любого рода, однако в последние дни служба перегружена из-за звонков по теме вируса Covid-19.

РекламаЗакрыть

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

16

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form