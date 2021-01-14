В Латвии выросло количество пациентов с Covid-19 в тяжелом состоянии
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В среду увеличилось количество госпитализированных с Covid-19 пациентов в тяжелом состоянии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Вчера было госпитализировано 100 пациентов с Covid-19, в том числе пять человек переведены в другие медучреждения.

В настоящее время в больницах лечатся 1183 пациента с Covid-19, в том числе 82 с тяжелым течением болезни, и это самое большое количество тяжелых больных с начала пандемии.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 122 пациента, в том числе пятеро переведены.

Как сообщалось, в среду в Латвии выявлено 950 новых случаев Covid-19, получена информация о смерти 11 человек с коронавирусом.

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LETA

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