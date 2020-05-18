В Латвии выросло количество выявленных за неделю случаев Covid-19

На прошлой неделе (11-17 мая) в Латвии выявлено на 26% больше случаев Covid-19, чем неделей раньше, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основании данных Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

На неделе с 4 по 10 мая в Латвии было зарегистрировано 50 случаев Сovid-19, с 11 по 17 мая - 63 случая. Следовательно, количество новых больных выросло на 13 человек или 26%.

Как сообщалось, в субботу было выявлено 27 новых случаев Covid-19, в том числе 21 связан с социальным учреждением "Марснени", где заболевание было выявлено у четырех работников и 17 постояльцев.

На прошлой неделе было сделано на 2,51% больше тестов на Covid-19, доля позитивных тестов выросла с 0,43% до 0,53%.

Тем не менее удельный вес выявленных случаев Covid-19 по отношению к количеству тестов продолжает показывать нисходящую тенденцию уже начиная с 12 апреля.