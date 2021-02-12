В Латвии высокопатогенный птичий грипп выявлен еще у четырех диких птиц
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Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) получила результаты лабораторных анализов, подтверждающие наличие высокопатогенного птичьего гриппа еще у четырех диких птиц, сообщили агентству LETA в ПВС.

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Высокопатогенный птичий грипп обнаружен у одного лебедя-шипуна на пляже Яункемери и у двух на Лапмежциемском пляже, а также у одной водоплавающей птицы из семейства утиных в Слоке.

В ПВС подчеркнули, что сообщения о птичьем гриппе получены также из Эстонии, где выявлен первый случай высокопатогенного птичьего гриппа - болезнь была обнаружена у найденного в Таллинне лебедя, который после этого умер.

ПВС призывает птицеводов не выпускать домашнюю птицу из помещений и загонов, чтобы предотвратить контакт с дикими птицами, особенно водоплавающими (лебеди, утки), и воздерживаться от закупок птицы в других странах Европы.

Владельцы домашней птицы должны немедленно уведомить ПВС, если у птиц появляются признаки заболевания, такие как значительное сокращение потребления корма и воды, снижение яйценоскости или гибель птиц.

Высокопатогенный птичий грипп - острое, крайне заразное инфекционное заболевание птиц, которое вызывает поражение различных органов. Его переносчиками являются дикие птицы, особенно водоплавающие.

ПВС также призывает население сообщать об обнаруженных мертвых диких водоплавающих птицах по телефону 67027402 или в ближайшее территориальное управление ПВС.

Как сообщалось, впервые высокопатогенный птичий грипп в Латвии был выявлен 10 января у двух мертвых лебедей, обнаруженных в Юрмале, на пляже в Дзинтари.

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