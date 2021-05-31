В Латвии выявлен 101 новый случай Covid-19, скончались шесть человек
Foto: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 101 новый случай Covid-19, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о шести умерших.

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Один скончавшийся был в возрасте от 40 до 49 лет, четверо в возрасте от 60 до 69 лет, а ещё один умерший был в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего за сутки проведены 3297 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,1%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 266 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 133 199 человек.

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