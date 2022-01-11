За минувшие сутки в Латвии выявлен 2241 новый случай Covid-19, скончались семь пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 13 969 тестов, доля позитивных результатов — 16%. Из всех заболевшеих 841 человек не был привит или не завершил курс вакцинации. А 1400 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, три — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

Среди умерших пять пациентов не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 951.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 290 956 человек при населении в 1,89 млн человек.