В Латвии выявлен 71 новый случай Covid-19; скончались семь человек
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Латвии выявлено 71 новый случай Covid-19, скончались семь пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 70 до 79 лет, пять — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

В среду в Латвии было сделано 8565 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,8%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 137 500 случаев Covid-19, скончались 2520 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения снизился до 50,5 случая.

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