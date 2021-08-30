В Латвии выявлен 81 новый случай Covid-19
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 81 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Сообщений о новых смертях не поступало.

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68 заболевших не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 13 были привиты.

Всего в воскресенье проведены 19 147 анализов на Covid-19, из них 0,4% результатов оказались положительными. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 117,7 случаев на 100 000 жителей.

С начала пандемии коронавирусом заразились 142 400 человек.

В больницы поступили 17 пациентов Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения. Всего в стационарах лечатся 154 пациентов, из них 24 в тяжелом состоянии.

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Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
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