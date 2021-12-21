В Латвии выявлен 991 новый случай Covid-19, умерли 12 человек

В понедельник, 20 декабря, в Латвии зарегистрирован 991 новый случай Covid-19, получены сообщения о смерти 12 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (четыре человека), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (четыре человека), 90-99 лет (один человек). Среди умерших - 10 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, два человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки вырос c 523,2 до 530,2 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 497 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 494 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 11 282 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 268 456 жителей Латвии. Скончались 4466 человека с коронавирусом.

Число пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось на 4,8% - с 538 до 512 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализирован 71 пациент с Covid-19, выписано 87 человек. В настоящее время в больницах находится 431 пациент со среднетяжелым течением заболевания, состояние 81 человека тяжелое.