В Латвии выявлен один новый случай Covid-19

За последние сутки в Латвии сделано 1686 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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С начала пандемии проведено 136 567 тестов, коронавирус выявлен у 1111 человек, выздоровело 903 человека. Умерли 30 человек с Covid-19.

По данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки госпитализированы два заболевший Covid-19. В больницах лечатся 9 пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 172 пациента.