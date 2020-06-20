В Латвии выявлен один новый случай Covid-19
Foto: LETA

За последние сутки в Латвии сделано 1686 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С начала пандемии проведено 136 567 тестов, коронавирус выявлен у 1111 человек, выздоровело 903 человека. Умерли 30 человек с Covid-19.

По данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки госпитализированы два заболевший Covid-19. В больницах лечатся 9 пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 172 пациента.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form