В Латвии выявлено 100 новых случаев Covid-19; скончались пять человек, один пациент — в возрасте до 39 лет
Foto: F64

За минувшие сутки в Латвии выявлено 100 новых случаев Covid-19, скончались пять пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Среди умерших один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, три — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Во вторник в Латвии было сделано 8694 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 1,2%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 137 429 случаев Covid-19, скончались 2513 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения снизился до 54,2 случая.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается