В Латвии выявлено 100 новых случаев Covid-19; скончались пять человек, один пациент — в возрасте до 39 лет

За минувшие сутки в Латвии выявлено 100 новых случаев Covid-19, скончались пять пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди умерших один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, три — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Во вторник в Латвии было сделано 8694 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 1,2%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 137 429 случаев Covid-19, скончались 2513 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения снизился до 54,2 случая.