В Латвии выявлено 102 новых случая Covid-19, в больницах — 75 пациентов

За минувшие сутки в Латвии выявлено 102 новых случая Covid-19, госпитализировано девять пациентов с коронавирусом.

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Во вторник в Латвии сделано 5078 тестов, выявлено 102 новых случая Covid-19. С начала пандемии проведено 373 523 тестов, заболели 2942 человека, выздоровели 1325 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

По данным Национальной службы здравоохранения, во вторник госпитализировано девять пациентов с Covid-19, сейчас с больницах находятся 75 человек с коронавирусов. Поэтому в Латвии вновь зарегистрировано самое большое число госпитализированных с начала пандемии.

Среди тех, кто сейчас лечится в больницах, у 67 человек заболевание средней тяжести, восемь человек в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находились 256 пациента с коронавирусом — эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.