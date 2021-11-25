За минувшие сутки в Латвии выявлено 1095 новых случаев Covid-19, скончались 20 пациентов с коронавирусом , сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 12 530 тестов, доля позитивных результатов — 8,7%. Из 1095 заболевших большинство — 609 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 486 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся — один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, три — от 60 до 69 лет, девять — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 18 человек не были вакцинированы, 2 — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 706.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 250 132 человек при населении в 1,89 млн человек.