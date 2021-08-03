В Латвии выявлено 112 новых случаев Covid-19, госпитализированы восемь человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 112 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Новых сообщений о смертях не поступало.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего в понедельник проведены 8640 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,3%.

Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 42,2 случая на 100 000 жителей.

По данным Национальной службы здравоохранения, в стационары поступили восемь пациентов с коронавирусом. Всего в больницах лечатся 46 пациентов, из них девять в тяжелом состоянии.