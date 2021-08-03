В Латвии выявлено 112 новых случаев Covid-19, госпитализированы восемь человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 112 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Новых сообщений о смертях не поступало.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего в понедельник проведены 8640 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,3%.

Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 42,2 случая на 100 000 жителей.

По данным Национальной службы здравоохранения, в стационары поступили восемь пациентов с коронавирусом. Всего в больницах лечатся 46 пациентов, из них девять в тяжелом состоянии.

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

18

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!