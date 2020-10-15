В Латвии выявлено 114 новых случаев Covid-19, в больницах — 70 пациентов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 114 новых случаев Covid-19, госпитализировано четыре человека.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В среду сделано 4667 тестов, доля положительных результатов составила 2,4%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 378 190 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 3056 человек, 1329 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки в стационары Латвии было помещено четыре новых пациента с Covid-19, которым потребовалась госпитализация. Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом больных в стационарах составляет 70 человек.

Как сообщает Национальная служба здоровья, у 61 из этих пациентов болезнь протекает в средне-тяжелой форме, у девятерых — в тяжелой.

С момента начала пандемии в Латвии из стационара были выписаны 265 пациентов.

За две недели в латвийских больницах в четыре раза выросло число больных Covid-19 в средне-тяжелом и тяжелом состоянии. В реанимацию попадают более молодые люди, чем весной -в частности, 34, 42, 44 и 66 лет, причем тяжелее приходится именно молодым, пишет со ссылкой на журнал Ir агентство LETA.

Самый молодой из пациентов реанимации — мужчина 1988 года с двухсторонней пневмонией, высокой температурой, слабостью и кашлем — находится на грани между средним и тяжелым состоянием.

Руководитель отделения для больных Covid-19 Илзе Берзиня хотела бы "с мегафоном объехать всю Латвию", чтобы предупредить людей об осторожности. С начала месяца число госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло на 270% и значительно превышает весенние показатели.

Как пояснил инфекционист Уга Думпис, средне-тяжелое состояние отличается от тяжелого в основном необходимостью поддерживающей терапии, например, искусственной вентиляции легких, но это может быть и почечная недостаточность.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

69

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Ir (žurnāls)
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Что привезти на память из Вентспилса
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt