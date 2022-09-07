В Латвии выявлено 1200 новых случаев Covid-19, один человек умер

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1200 новых случаев Covid-19, один человек скончался. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Всего было проведено 4182 лабораторных анализа, доля положительных результатов — 28,7%.

Из общего числа инфицированных 524 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 676 заболевших были привиты.

Сообщается, что умерший человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации. Он относится к возрастной группе от 80 до 89 лет.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 558,5 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 904 090 жителей.