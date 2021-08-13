В Латвии выявлено 127 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 60,3
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Вчера в Латвии выявлено 127 новых случаев Covid-19, сообщений о смерти пациентов с коронавирусом не получено, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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109 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 18 — привитыми от Covid-19.

Накануне в Латвии было сделано 8135 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 1,6%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 60,3 случая на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 941 человека.

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