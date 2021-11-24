В Латвии выявлено 1279 новых случаев Covid-19, скончались 56 пациентов с коронавирусом
Foto: Pexels.com, Martin Lopez

Во вторник, 23 ноября, в Латвии зарегистрировано 1279 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 56 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Умершие входили в возрастные группы: один пациент — от 40 до 49 лет, тринадцать — от 60 до 69 лет, двадцать — от 70 до 79 лет, семнадцать — от 80 до 89 лет, четыре — до 90 до 99 лет. Из 56 умерших 45 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, 11 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 742,6 до 721 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 749 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 530 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 12 609 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,1%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 249 037 жителей Латвии. Общее количество умерших пациентов коронавирусом достигло 4063 человека.

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Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
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