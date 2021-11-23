За минувшие сутки в Латвии выявлено 1293 новых случая Covid-19, скончались 40 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 13477 тестов, доля позитивных результатов — 9,6%. Из 1293 заболевших большинство — 794 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 499 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся — один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, три — от 50 до 59 лет, восемь — от 60 до 69 лет, пятнадцать — от 70 до 79 лет, семь — от 80 до 89 лет, шесть — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 34 человека не были вакцинированы, 6 — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 742,6.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 247 758 человек при населении в 1,89 млн человек.