В Латвии выявлено 1375 новых случаев Covid-19, шесть человек скончались

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1375 новых случаев Covid-19, шеть человек скончались. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В лабораториях провели 4771 анализ, доля положительных результатов — 28,8%.

Сообщается о шести умерших. Четверо из них были вакцинированы. Один умерший человек относится к возрастной группе от 60 до 69 лет, двое — к группе от 80 до 89 лет, трое — к группе 90-99 лет.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 909,9 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 929 051 жителя Латвии.