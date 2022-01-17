В Латвии выявлено 1560 новых случаев Covid-19, скончались 4 пациента с коронавирусом
Foto: F64

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1560 новых случаев Covid-19, скончались 4 пациента с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки был произведен 7 171 тест, доля позитивных результатов — 21,8%. Из всех заболевшеих 668 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 892 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, один — 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет. Все были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1464,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 305 354 человек при населении в 1,89 млн человек.

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