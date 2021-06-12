В Латвии выявлено 178 новых случаев Covid-19, умерли два человека

В пятницу, 11 июня, в Латвии подтверждено 178 новых случаев Covid-19. Получены данные о смерти двух человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Один умерший входил в возрастную группу 30-39 лет, возраст другого - 50-59 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек снизился за сутки с 166,4 до 159,6 случая.

За прошедшие сутки было сделано 8682 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 135 940 человек, скончался 2451 заразившийся Covid-19.