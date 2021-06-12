В Латвии выявлено 178 новых случаев Covid-19, умерли два человека
Foto: LETA

В пятницу, 11 июня, в Латвии подтверждено 178 новых случаев Covid-19. Получены данные о смерти двух человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Один умерший входил в возрастную группу 30-39 лет, возраст другого - 50-59 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек снизился за сутки с 166,4 до 159,6 случая.

За прошедшие сутки было сделано 8682 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 135 940 человек, скончался 2451 заразившийся Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях