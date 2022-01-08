В Латвии выявлено 1815 новых случаев Covid-19, скончались восемь пациентов

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 1815 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти восьми пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (четыре человека). Среди умерших — двое не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, остальные были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 735,3 до 824,7 случая. В последний раз этот показатель был выше отметки 800 в прошлом году, 19 ноября. Рост кумулятивного показателя в пятницу связан с тем, что две недели назад было Рождество, когда было проведено сравнительно мало тестов.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 702 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1113 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 10 798 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 16,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 286 841 жителей Латвии, 4650 пациентов с коронавирусом скончались.