За минувшие сутки в Латвии выявлено 1877 новых случаев Covid-19, скончались 17 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 11 587 тестов, доля позитивных результатов — 16,2%. Из 1877 заболевшего 657 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 1220 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 60 до 69 лет, шесть — от 70 до 79 лет, девять — от 80 до 89 лет, четыре — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 16 человек не были вакцинированы, один пациент был привит.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 735,3.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 285 026 человек при населении в 1,89 млн человек.