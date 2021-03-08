В Латвии выявлено 194 новых случая Covid-19, число госпитализированных снова превысило 800

За минувшие сутки в Латвии выявлено 194 новых случаях коронавируса, четверо заболевших скончались.

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Возраст двоих умерших был от 60 до 69 лет, одного — от 70 до 79 лет, еще одного — от 90 до 99 лет.

Всего было проведено 3214 тестов, доля положительных результатов составила 6%. Существенным считается показатель выше 4% — в этом случае эпидемия считается неконтролируемой.

В воскресенье госпитализировано 67 пациентов с коронавирусом. Общее число госпитализированных с этим диагнозом выросло с 757 в субботу до 813 в воскресенье. В воскресенье было выписано всего два человека.

730 госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 83 — в тяжелом состоянии. Тяжелых пациентов за день стало на 11 больше.

Всего с начала пандемии из больниц выписано 8724 человека.

За все время в Латвии зарегистрировано 90 525 случаев Covid-19, умерло 1699 пациентов с коронавирусом (1,87% от числа заболевших).

Кумулятивная заболеваемость в течение двух недель составляет 457,7 человек на 100 000 жителей. За последние две недели заболели 8732 человека.