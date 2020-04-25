За прошедшие сутки в Латвии выявлено 20 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 804 жителей, сообщает в субботу утром, 25 апреля, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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С начала распространения вируса в Латвии сделано 45 743 теста на Covid-19, от болезни вылечилось 267 человек. Вчера было сделано 2663 теста.

За последние сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. В общей сложности в больницах находятся 39 пациентов с Covid-19, у 33 заболевание средней тяжести, шесть человек - в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 79 пациентов, переболевших Covid-19.

До сих пор в Латвии умерло 12 человек с диагнозом Covid-19.

Председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня сообщила агентству LETA, что на следующей неделе лаборатория сможет обрабатывать до 1000 тестов в сутки. Следуя рекомендациям эпидемиологов о важности обширного тестирования для ограничения распространения Covid-19, лаборатория закупила новое оборудование.

По данным на 23 апреля Centrālā laboratorija взяла на анализ 9 071 образец, провела 6230 анализов в своей лаборатории и по заказу Национальной службы здравоохранения в настоящее время обеспечивает сбор материала для анализов в 18 точках по всей Латвии. По словам Лапини, каждый день сотрудники лаборатории отправляются на 100-150 домашних визитов, а каждая палатка в день может обслужить до 100 человек.

При нормальной рабочей нагрузке Centrālā laboratorija могла обрабатывать от 400 до 500 тестов в день, сейчас обрабатывается до 700 тестов в день.

Как сообщалось, по расчетам агентства LETA, сделанным на основании данных Центра профилактики и контроля заболеваний, начиная с Пасхи в Латвии каждый день уменьшается доля позитивных тестов на Covid-19 в соотношении с общим количеством проведенных тестов.

Самый большой процент позитивных тестов - 4,82% - зафиксирован 11 марта. Затем до 15 марта процент позитивных тестов снижался, затем снова увеличился и продолжил "скакать".

С 27 по 31 марта этот процент увеличился с 2,39% до 2,82%, с 1 апреля каждый день снижался, кроме 11 апреля, а начиная с 12 апреля каждый день снижался в среднем на 0,04 процентных пункта.

До четверга, 23 апреля, включительно было проведено 43 080 теста на Covid-19 и выявлено 784 случая заболевания, так что в целом доля позитивных анализов составила 1,82%.

Процент позитивных тестов уменьшился из-за увеличения общего количества проведенных тестов.