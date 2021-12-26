В Латвии выявлено 203 новых случая Covid-19, умерли три человека

В субботу, 25 декабря, в Латвии зарегистрировано 203 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти троих пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 70-79 лет (два человека), 80-89 лет (один человек), все они не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 515,8 до 501,1 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 110 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 93 человека были вакцинированы.

Вчера сделано 3132 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 271 431 жителей Латвии, 4503 пациента с коронавирусом скончались.